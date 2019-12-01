Trump lanza advertencia a Delcy Rodríguez; asegura que puede terminar "peor que Maduro"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 08:29:06

Washington D. C., Estados Unidos, a 5 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que aseguró que “si no hace lo correcto acabará pero que Maduro”.

“Si no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”, aseveró el mandatario estadounidense en entrevista con la revista The Atlantic.

Cabe señalar que, un día antes, el líder republicano dijo que la interlocutora válida para un proceso de transición en Venezuela es Rodríguez, porque en ausencia de Maduro ella es la heredera legítima.

“Ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos que es necesario para hacer Venezuela grande de nuevo”, comentó en la rueda de prensa tras la captura del mandatario venezolano.

Horas después de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez reaccionó este sábado con dureza, calificando a la operación estadounidense de “secuestro ilegal e ilegítimo” y defendió que Venezuela no “va a ser colonia de nadie”.