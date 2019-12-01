Trump indultará a expresidente hondureño sentenciado por delitos contra la salud y asociación delictuosa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 09:21:12

Washington D. C., Estados Unidos, a 29 de noviembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que dará el indulto a Juan Orlando Hernández, ex mandatario de Honduras, quien fue condenado en 2024 en territorio estadounidense por tres cargos de delitos contra la salud y asociación delictuosa.

A través de su plataforma Truth Social, el líder republicano dio a conocer su decisión y la justificó al asegurar que el ex jefe de Estado ha sido tratado injustamente.

“Estaré concediendo un total y completo indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado, de acuerdo con muchas personas a las que enormemente respeto, muy severamente y muy injustamente”, reveló el magnate.

Cabe señalar que la decisión del presidente Trump se da en un contexto en el que reiteró su apoyo al candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, la misma agrupación política de Hernández, para las elecciones del domingo en Honduras.

“Voten por Tito Asfura para presidente, y felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto”, escribió.

El ex presidente Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada.

Al ex mandatario centroamericano lo acusaron de haber recibido dinero del ‘Chapo’ Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en el país.