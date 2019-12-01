Trump indulta a fundador de Binance encarcelado por lavado de dinero; tiene lazos con empresa del presidente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 12:19:49

Washington D. C., Estados Unidos, a 23 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó al Changpeng Zhao, fundador de Binance, quien creó el mayor intercambio de criptomonedas del mundo.

Cabe señalar que el empresario fue sentenciado y cumplió tiempo en prisión por no mantener un programa contra el lavado de dinero y no poder detener a los criminales que usaban la plataforma para mover dinero relacionado con abuso sexual infantil, tráfico de drogas y terrorismo.

A través de un comunicado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en un comunicado que el gobierno del entonces presidente Joe Biden procesó a Zhao por un "deseo de castigar a la industria de las criptomonedas".

Asimismo, la funcionaria señaló que no había "acusaciones de fraude o víctimas identificables", aunque el ahora indultado se había declarado culpable en noviembre de un cargo por no mantener un programa contra el lavado de dinero.

Cabe señalar que Zhao tiene profundos lazos con World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas que el presidente republicano y sus hijos Eric y Donald Jr. lanzaron en septiembre.