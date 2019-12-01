Trump indica que con apoyo de la Unión Europea, Ucrania puede recuperar todo su territorio perdido ante Rusia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 15:45:27

Washington, Estados Unidos, a 23 de septiembre de 2025.- Este martes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de haberse reunido con su homólogo ucraniano, Volodymir Zelenski, comentó a través de una publicación en redes sociales que, Ucrania aún puede recuperar todo el territorio que Rusia le ha quitado.

Esto sucede al margen de la Asamblea General de la Naciones Unidas, que dio comienzo el día de hoy, y concluirá el día lunes 29 de septiembre del año en curso.

Trump, indicó que Kiev está en condiciones de luchar para recuperar a toda Ucrania como estaba en su forma original, remarcando que, esto se lograría de manera más sencilla y eficaz con el apoyo de la Unión Europea.

Aseveró que esta es una opción viable para Ucrania, reiterando el apoyo necesario de la Unión Europea, en particular de la OTAN, comentando que solo se necesita tiempo, paciencia y el apoyo financiero al país.