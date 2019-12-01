Trump indica a Zelensky que el cese territorial con Rusia es por su bien; tratará de pactar otra reunión 

Washington, Estados Unidos, a 11 de agosto de 2025.- Este lunes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró en desacuerdo con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, esto luego de que el mandatario ucraniano negara el posible intercambio de tierras con el fin de llegar a un acuerdo de paz con Rusia.

"Esta es una guerra que nunca debió haber ocurrido… me molestó un poco que Zelensky dijera: ‘Necesito la aprobación constitucional’. Tiene la aprobación para ir a la guerra y matar a todos, pero no para hacer un intercambio de tierras”, comentó el presidente Donald Trump.

El presidente Zelensky, argumenta que de principio negó esta idea, porque asegura que la decisión no solo le compete al Ejecutivo, si no que, una modificación territorial requiere de un referéndum nacional, no a una negociación directa sin el consentimiento popular.

Ante esto, Trump opina que el acuerdo territorial le conviene más a Ucrania, que es por su bien, indicando que es casi inevitable que el fin a la guerra sea ese, una concesión territorial. Comentó que él espera poner fin a esta guerra muy rápido, y que buscará otra reunión lo antes posible con los líderes europeos, incluyendo a Zelensky.

"Voy a hablar con Vladimir Putin y le diré que tiene que poner fin a esta guerra, si yo hubiera estado en la Casa Blanca en 2020, esta guerra nunca habría comenzado. Putin no se iba a meter conmigo”, indicó Trump.