Ha destinado 15 mdp el Ayuntamiento de Querétaro para apoyar a familias afectadas por la temporada de lluvias

Querétaro, Querétaro, a 10 de septiembre de 2025.- Del 22 de agosto a la fecha, el municipio de Querétaro ha destinado 15 millones de pesos para acompañar a las familias afectadas mediante la entrega de enseres y seguros de vivienda afirmó el alcalde capitalino Felifer Macías Olvera.

Destacó que durante esta temporada de lluvias se ha trabajado de manera coordinada con el Gobierno del Estado para entregar apoyos a las familias afectadas, sin importar si tenían cubierto el pago del seguro del predial.

José Ojeda Dorantes, titular de la Secretaría de Desarrollo Social informó que en atención a las familias afectadas se han destinado más de 15 millones de pesos para apoyos económicos, de los cuales 298 familias ya recibieron su pago; además, se han entregado 11 apoyos económicos directos que suman 186 mil pesos y se cuenta con una bolsa adicional de 5 millones de pesos lista para respaldar a quienes lo necesiten.

“En esta temporada de lluvias se tiene un registro de mil 400 afectaciones en la capital, de las cuales 954 viviendas continúan en proceso de validación y pago”.

Armando Presa Ortega, titular de la Secretaría de Servicios Públicos, informó que durante la contingencia de lluvias se han realizado labores de limpieza y retiro de basura y lodo en alcantarillas, drenes pluviales y cárcamos, con atención especial en La Joya, Ejido Modelo y en colonias como Santa María Magdalena, Felipe Carrillo Puerto, La Piedad y Hacienda La Gloria.

“En estas labores se han retirado más de 742 metros cúbicos de piedras y 73 viajes de lodo, además del rescate de 11 vehículos, así como la recolección de 518 toneladas de tiliches, basura y muebles”.

Además, dijo, se ejecutaron más de 670 acciones de mantenimiento correctivo en luminarias y circuitos afectados por las lluvias, y se dispuso de unidades para retirar casi 3 millones de litros de agua, además de brindar apoyos con el llenado y entrega de costalera, así como atender 51 árboles y 67 pozos de visita.

Beatriz León Sotelo, titular de la Secretaría de Gestión Delegacional, refirió que desde el primer día de afectaciones se trabajó para mitigar los daños mediante la entrega de costaleras y más de 10 mil kits de limpieza a las familias afectadas y añadió que las afectaciones se presentaron en seis de las siete delegaciones municipales: Felipe Carrillo Puerto la más afectada, principalmente en Santa María Magdalena, Tabachines, Ejido Modelo y Epigmenio González, donde se realizaron trabajos de levantamiento de calles.

“Haremos un recuento respecto a cómo vamos en el seguimiento de las tormentas registradas el 22 de agosto. Como se ha venido dando los apoyos del Municipio para personas acreedoras del seguro predial, también los que no tenían seguro predial, cómo los hemos venido asistiendo. La dinámica en coordinación que hemos realizado con el Gobernador para apoyar a quien más lo necesita derivado de estas lluvias, tanto en los apoyos económicos directos, como también en la entrega de enseres. Donde, por cierto, ya vamos en 15 millones de pesos entregados en efectivo, como ustedes lo saben, vía seguro predial y personas que no contaban con seguro predial, ya quince millones de pesos entregados a personas afectadas por las lluvias”.