Trump impulsa la “Ley Dalilah” para restringir licencias comerciales a indocumentados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 21:23:14
Washington, D.C., Estados Unidos, a 24 de febrero de 2024.- El presidente Donald Trump hizo un llamado al Congreso para aprobar la denominada “Ley Dalilah”, una iniciativa con la que busca prohibir que los estados otorguen licencias de conducir comerciales a personas indocumentadas.

El mandatario argumentó que muchos de los beneficiarios de estas licencias no hablan inglés ni pueden leer adecuadamente las señales de tránsito, lo que según afirmó, representa un riesgo para la seguridad vial.

La propuesta forma parte de las medidas impulsadas por el presidente en materia migratoria y de regulación del transporte. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el avance legislativo de la iniciativa en el Congreso.

En Estados Unidos, la emisión de licencias de conducir, incluidas las comerciales, es competencia de cada estado, por lo que la iniciativa federal podría generar debate sobre las atribuciones estatales y el alcance de las políticas migratorias en el ámbito del transporte.

