Trump impone arancel del 100% a películas extranjeras; busca impulsar cine nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 08:50:16

Washington D. C., Estados Unidos, a 29 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que impondrá aranceles del 100 por ciento a las películas producidas en el extranjero para evitar que continúe el robo del “negocio cinematográfico” por parte de otros países.

Asimismo, en su cuenta oficial de Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró que impulsará la a industria cinematográfica nacional, al resolver un problema que ya tiene mucho tiempo.

De igual forma, aprovechó su publicación para atacar al gobernador de California, Gavin Newsom, de extracción demócrata, por permitir que Hollywood se vea “especialmente afectado.

El pasado mes de mayo, el jefe de Estado indicó que impondría gravámenes del 100 por ciento a todas las producciones de cine hechas fuera de su país y ordenó entonces al secretario de Comercio, Howard Lutnick, trabajar para implementar esta tarifa.

“¡QUEREMOS CINE HECHO EN ESTADOS UNIDOS, OTRA VEZ!... la industria cinematográfica de EEUU está muriendo lentamente”, escribió en aquel entonces el presidente Trump.