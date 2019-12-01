Trump impondrá aranceles a los muebles exportados a EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 09:22:51

Washington D. C. Estados Unidos, a 23 de agosto 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump advirtió que aumentará los aranceles a los muebles exportados hacia su país, luego de iniciar “una gran investigación” sobre estos productos.

“Dentro de los próximos 50 días, la investigación estará concluida y los muebles importados estarán sujetos a un arancel que aún está por determinarse”, escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

De igual forma, el líder republicano aseguró que dicha medida “traerá de vuelta el negocio de los muebles a Carolina del Norte, Carolina del Sur, Míchigan y otros estados”.

Cabe señalar que, de acuerdo con datos del Banco Mundial, los principales países exportadores de muebles a Estados Unidos son México, Canadá, China, Alemania e Italia.

Según dicha información, en 2023, la República Mexicana lideró las exportaciones de muebles a este país con 18 mil 67 millones de dólares, el 47 % del total.