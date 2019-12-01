Trump habla sobre tiroteo en iglesia de Michigan; esto es lo que dijo

Trump habla sobre tiroteo en iglesia de Michigan; esto es lo que dijo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 07:54:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 29 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó al tiroteo en una iglesia de Michigan que dejó al menos una persona son vida y nueve más heridas.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró que sigue de cerca la situación y condenó el ataque en la iglesia mormona de Grand Blanc, que desató un incendio en las instalaciones.

Asimismo, en su mensaje, el líder republicano aseveró que la epidemia de violencia en el país debe terminar.

“Esto parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos en los Estados Unidos de América. La Administración Trump mantendrá informada a la opinión pública, como siempre hacemos. Mientras tanto, RECEN por las víctimas y sus familias. ¡ESTA EPIDEMIA DE VIOLENCIA EN NUESTRO PAÍS DEBE TERMINAR, DE INMEDIATO!”, dijo el jefe de Estado en redes sociales.

En la previa, un hombre abrió fuego de manera indiscriminada con un rifle de asalto en contra de los feligreses que se encontraban en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

El tirador, de 40 años, fue abatido en el lugar por agentes de la policía local.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Buscan a albañil en Tamaulipas; lo acusan de ser el presunto responsable del feminicidio de su pareja
Falla en juego mecánico deja al menos 5 heridos en feria de Guanajuato
Dan a conocer nombres de las víctimas del accidente entre autobús y tren en la comunidad de La Nopalera de Comonfort, Guanajuato
Ataque armado deja un menor de edad fallecido sobre la Avenida Herminio Martínez en Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Cada 2 minutos un mexicano pierde la vida por problemas cardíacos
Se mantienen lluvias fuertes en gran parte del país
Ataque armado deja una persona muerta y dos heridas en Morelia, Michoacán
Emboscan a militares en Apatzingán, Michoacán: Helicóptero artillado responde con fuego; un soldado muerto y dos más heridos
Comentarios