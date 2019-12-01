Trump habla sobre tiroteo en iglesia de Michigan; esto es lo que dijo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 07:54:49

Washington D. C., Estados Unidos, a 29 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó al tiroteo en una iglesia de Michigan que dejó al menos una persona son vida y nueve más heridas.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró que sigue de cerca la situación y condenó el ataque en la iglesia mormona de Grand Blanc, que desató un incendio en las instalaciones.

Asimismo, en su mensaje, el líder republicano aseveró que la epidemia de violencia en el país debe terminar.

“Esto parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos en los Estados Unidos de América. La Administración Trump mantendrá informada a la opinión pública, como siempre hacemos. Mientras tanto, RECEN por las víctimas y sus familias. ¡ESTA EPIDEMIA DE VIOLENCIA EN NUESTRO PAÍS DEBE TERMINAR, DE INMEDIATO!”, dijo el jefe de Estado en redes sociales.

En la previa, un hombre abrió fuego de manera indiscriminada con un rifle de asalto en contra de los feligreses que se encontraban en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

El tirador, de 40 años, fue abatido en el lugar por agentes de la policía local.