Trump firma orden para procesar a quienes quemen banderas de EEUU

Washington D. C., Estados Unidos, a 25 de agosto 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para procesara las personas que quemen la bandera nacional como forma de protesta.

“Si quemas una bandera, tendrás un año de cárcel, sin salidas anticipadas ni excepciones: es un año de cárcel. Si quemas una bandera, lo que estás provocando es incitar disturbios”, dijo el mandatario estadounidense desde el Despacho Oval.

Cabe señalar que, a pesar de la amenaza del jefe de Estado, el texto presidencial solo insta a la fiscal general, Pam Bondi, y al Departamento de Justicia (DOJ) a investigar los casos de quema de bandera y a aplicar las leyes penales y civiles cuando lo consideren apropiado.

Además, según expertos, la orden ejecutiva choca con la jurisprudencia de 1989 establecida por la Corte Suprema de EEUU, que marca que quemar una bandera de la Unión Americana es una forma de libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda, que recoge protecciones como la libertad de creencia, la de expresión, la de prensa o la de asamblea pacífica.

Por su parte, el presidente Trump argumentó que “la Corte nunca ha sostenido que la profanación de la bandera estadounidense realizada de una manera que probablemente incite a una acción ilegal inminente o que constituya ‘expresiones provocadoras’ que inciten a la violencia esté protegida por la Constitución”.