Trump extiende ultimátum a Irán para que abra el estrecho de Ormuz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 08:06:04

Washington D. C., Estados Unidos, a 27 de marzo 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump extendió hasta el día 6 de abril su ultimátum para que Irán reabra el Estrecho de Ormuz, o de lo contrario, aseguró que destruirá las centrales eléctricas del país asiático.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró que tomó la decisión “a petición del Gobierno iraní”.

“A petición del Gobierno iraní”, ha decidido prolongar el plazo 10 días más, que vencerá el 6 de abril a las 20:00 h (tiempo) de Washington”, compartió el líder republicano en su red social.

Por otra parte, el jefe de Estado insistió en que las negociaciones “continúan” y arremetió contra los medios de comunicación que “propagan noticias falsas”.

“Las conversaciones continúan y, a pesar de las declaraciones erróneas difundidas por algunos medios de comunicación que propagan noticias falsas, están progresando muy bien”, añadió el presidente Trump.

El plazo original lo fijó para el lunes 23, pero luego lo extendió hasta el viernes 27, al argumentar que ambos países comenzaron a negociar el fin del conflicto.