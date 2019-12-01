Trump exige a Rodríguez "acceso total" a recursos de Venezuela; amenaza con más ataques

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 08:51:35

Washington D. C., Estados Unidos, a 5 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump exigió a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, “acceso total” al país en términos de recursos naturales y de otra índole.

“Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”, afirmó el líder republicano.

Por otra parte, el mandatario estadounidense amenazó con realizar nuevos ataques sobre la nación caribeña si el Gobierno “no se porta bien”.

Asimismo, reiteró que las grandes empresas petroleras estadounidenses entrarán en Venezuela a reparar la infraestructura que construyeron y que, según él, el chavismo robó a Washington.

Además, señaló que el operativo militar en Caracas corresponde a una nueva de intervención estadounidense en Latinoamérica que bautizó como ‘Doctrina Donroe’, una paráfrasis de la antigua Doctrina Monroe, ya que “el hemisferio (occidental) es nuestro”.