Trump exige a Harvard una indemnización de mil mdd
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 11:17:06
Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de febrero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a la Universidad de Harvard una indemnización de mil millones de dólares en concepto de “daños y “perjuicios”.

Lo anterior, luego de que el diario The New York Times (NYT) informara que el Gobierno había desistido de pedir 200 millones al centro universitario para acabar con el contencioso que mantienen.

A través de un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró que el artículo del rotativo neoyorquino es “totalmente erróneo”.

Además, en otra publicación en dicha red social, el líder republicano arremetió contra el responsable de la institución académica y señaló que “ahora estamos exigiendo mil millones de dólares en daños y perjuicios, y no queremos tener nada más que ver, en el futuro, con la Universidad de Harvard”.

