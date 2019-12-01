Trump enviará al "zar de la frontera" a Minnesota ante disturbios por segundo civil muerto

Minneapolis, Minnesota, a 26 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que enviará a su zar fronterizo, Tom Homan, a Minneapolis, Minnesota, ante las tensiones entre los agentes federales y los manifestantes tras la muerte de un segundo civil a manos de un elementos del Servicio de Copntrol de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Esta noche enviaré a Tom Homan a Minnesota. No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a mucha gente de allí. Tom es duro pero justo, y me informará directamente a mí”, escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

Luego del asesinato del ciudadano Alex Pretti, a manos de un uniformado, miles de personas salieron a protestar en las calles de la ciudad, al igual que hicieron tras el asesinato de Renée Good, el pasado 7 de enero, también a manos de otro agente migratorio.

Por su parte, las autoridades del estado de Minnesota y de Minneapolis, así como los inconformes piden a la Administración de Donald Trump que retire a las tropas y ponga fin a las redadas.