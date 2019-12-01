Trump endurece advertencias en contra de Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 20:17:40

Washington, Estados Unidos, a 22 de diciembre de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su postura contra Venezuela al afirmar que su gobierno conservará el petróleo y los tanqueros que sean confiscados a ese país, los cuales podrían destinarse a las reservas estratégicas estadounidenses.

Durante una sesión con la prensa, también lanzó advertencias al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, al destacar el poderío militar de su país y advertir posibles consecuencias si se intensifican las tensiones.

En sus declaraciones, Trump acusó a Venezuela de haber enviado criminales y narcotraficantes a territorio estadounidense.

“Y nosotros simplemente los dejamos entrar porque estábamos gobernados por un presidente estúpido, pero ya no tenemos un presidente estúpido”, expresó.

En el mismo contexto, criticó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al señalar a su país como origen de drogas que llegan a Estados Unidos, aunque aclaró que las acciones contra el narcotráfico no se limitarán a una sola nación.

Desde su Resort Mar-a-Lago, el mandatario también anunció un ambicioso plan para fortalecer la Armada estadounidense, que contempla la construcción gradual de hasta 25 nuevos acorazados.

Acompañado por altos mandos militares, adelantó que estas naves formarán parte de una nueva generación de buques de guerra, equipados con tecnología avanzada, incluidos sistemas láser de última generación y armamento nuclear, con el objetivo de reemplazar equipos que consideró obsoletos.