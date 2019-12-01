Trump dice que Sheinbaum tiene una voz hermosa durante mitin en Arizona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 22:56:23

Phoenix, Arizona, a 14 de octubre de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse en tono elogioso a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, durante un acto de campaña en Arizona, donde resaltó su elegancia y aseguró que tiene una voz hermosa.

El mandatario recordó una conversación telefónica que sostuvo con la presidenta mexicana en torno a la decisión de cambiar la denominación de Golfo de México por Golfo de América en territorio estadounidense.

Ante sus simpatizantes, Trump afirmó que siente agrado por Sheinbaum y comentó que suele hacerle ese reconocimiento cuando hablan. También señaló que espera que sus palabras no sean interpretadas como una ofensa, al considerar que actualmente los elogios pueden generar controversia en el ámbito político.

El republicano retomó el tema del cambio de nombre del golfo, una medida que ha provocado diferencias entre ambos países, luego de que el gobierno mexicano defendiera la denominación histórica de esta zona marítima.