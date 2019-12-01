Trump dice que quiere una "Delcy Rodríguez" en Irán

Trump dice que quiere una "Delcy Rodríguez" en Irán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 14:51:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Palm Beach, Florida, Estados Unidos, a 23 de marzo 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que espera encontrar una Delcy Rodríguez en Irán.

"Miren a Venezuela, lo bien que está funcionando. Todo está saliendo tan bien, con el petróleo, y la relación con la presidenta… Quizás encontraremos alguien así en Irán", dijo el mandatario estadounidenses a periodistas en el aeropuerto de Palm Beach, Florida.

Asimismo, aseguró que la República Islámica vive “un cambio de régimen”, luego de ordenar un alto a los ataques contra las instalaciones energéticas del país asiático.

Además, el líder republicano aseguró que mantiene negociaciones con un político "respetado" iraní, cuya identidad no quiso revelar, pero afirmó que no es el líder supremo, Mojtaba Jamenei.

"(Estamos en contacto) con una persona de alto rango. No lo olviden: hemos aniquilado la primera, la segunda y, en gran medida, la tercera fase del liderazgo. Pero estamos tratando con un hombre que creo que es el más respetado y el líder. Ya saben, es un poco difícil, lo han aniquilado, los hemos aniquilado a todos", explicó a la prensa.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a mujer por intento de homicidio contra su esposo
En Puruándiro, Michoacán, detienen a un sujeto en posesión de un arma de fuego y droga
Hallan cadáver en la libre Uruapan-Lombardía, Michoacán
Por el presunto doble homicidio de mujeres en Morelia, vinculan a proceso a cuatro personas
Más información de la categoria
Localizan a siete electricistas reportados como desaparecidos en San Luis Potosí
Hechos violentos en Puebla dejan seis personas ultimadas; entre ellas tres niños
Sheinbaum: derrame que afectó Tabasco y Veracruz fue causado por un barco, no por Pemex
Reportan desaparición de 7 hombres en Matehuala, SLP; denuncian posible privación de la libertad
Comentarios