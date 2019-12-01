Trump dice que quiere una "Delcy Rodríguez" en Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 14:51:24

Palm Beach, Florida, Estados Unidos, a 23 de marzo 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que espera encontrar una Delcy Rodríguez en Irán.

"Miren a Venezuela, lo bien que está funcionando. Todo está saliendo tan bien, con el petróleo, y la relación con la presidenta… Quizás encontraremos alguien así en Irán", dijo el mandatario estadounidenses a periodistas en el aeropuerto de Palm Beach, Florida.

Asimismo, aseguró que la República Islámica vive “un cambio de régimen”, luego de ordenar un alto a los ataques contra las instalaciones energéticas del país asiático.

Además, el líder republicano aseguró que mantiene negociaciones con un político "respetado" iraní, cuya identidad no quiso revelar, pero afirmó que no es el líder supremo, Mojtaba Jamenei.

"(Estamos en contacto) con una persona de alto rango. No lo olviden: hemos aniquilado la primera, la segunda y, en gran medida, la tercera fase del liderazgo. Pero estamos tratando con un hombre que creo que es el más respetado y el líder. Ya saben, es un poco difícil, lo han aniquilado, los hemos aniquilado a todos", explicó a la prensa.