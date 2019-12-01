Trump dice que patrullará Washington D. C. junto a policía y el Ejército

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 14:40:03
Washington D. C., Estados Unidos, a 21 de agosto 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo que saldrá patrullar las calles de la ciudad de Washington en compañía de la policía y los efectivos de la Guardia Nacional a los que ordenó tomar el control de la seguridad hace varios días.

“Creo que voy a salir esta noche con la policía y el ejército, por supuesto. Vamos a hacer el trabajo”, afirmó el mandatario estadounidense en una entrevista radiofónica con el periodista Todd Starnes.

Asimismo, el líder republicano aprovechó el momento para atacar la política migratoria del anterior Gobierno y alabar su estrategia en la materia.

Cabe recordar que el pasado 11 de agosto, el presidente Trump declaró una “Emergencia de Seguridad Pública” en la capital de EEUU, tomó el control de la Policía de Washington y anunció la activación de unos 800 soldados de la Guardia Nacional para “restablecer el orden público”.

Desde ese momento, seis estados gobernados por republicanos (Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee) han enviado más efectivos, por lo que el número de soldados de la Guardia Nacional.

