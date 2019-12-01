Trump destaca el "excelente trabajo" de ICE, a pesar de polémicas por migrantes muertos; asegura que es una "labor necesaria"

Trump destaca el "excelente trabajo" de ICE, a pesar de polémicas por migrantes muertos; asegura que es una "labor necesaria"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 09:50:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 15 de julio 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump destacó el “excelente trabajo” que, a su consideración, realiza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A través de un mensaje en su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense elogió a los agentes federales por realizar una “labor necesaria”.

En ese sentido, le pidió a los miembros de ICE que actúen de manera prudente e inteligente, porque la gente estadounidense los respeta.

"ICE, sean prudentes, justos e inteligentes, y vuelvan a hacer su trabajo tan importante. ¡Sigan registrando esas cifras positivas en la lucha contra el crimen! Recuerden que en Estados Unidos se les aprecia y respeta", aseguró.

Además, rechazó la suspensión temporal de los controles de tráfico organizados por la agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y volvió a arremeter contra Joe Biden por supuestamente permitir que “millones de personas” entraran ilegalmente a EEUU durante su Administración.

"Muchos eran delincuentes, y debemos expulsarlos. Para lograrlo, debemos ser fuertes, firmes e inteligentes, y no podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y eficaces del ICE para combatir el crimen: ¡los controles de tráfico! Si lo hacemos, estaremos jugando a favor de los delincuentes", advirtió el líder republicano en redes sociales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae "El Tío Nico", presunto fundador de organización criminal en CDMX
Explosión en edificio de Huixquilucan deja 3 heridos; evacúan a 60 personas
Menores de edad ultiman a chófer de aplicación en Mexicali; fueron detenidos en vehículo de la víctima
Socavón se traga una camioneta en Hermosillo, Sonora
Más información de la categoria
Sheinbaum confirma entrega de "El Jando" a EEUU; fue piloto que llevó al "Mayo" y a hijo de "El Chapo"
Menores de edad ultiman a chófer de aplicación en Mexicali; fueron detenidos en vehículo de la víctima
Se forma la tormenta tropical "Elida" en el océano Pacífico
Baja California: Atentado contra regidora de Tecate deja a su esposo muerto; María Quijada se reporta fuera de peligro
Comentarios