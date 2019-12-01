Trump destaca el "excelente trabajo" de ICE, a pesar de polémicas por migrantes muertos; asegura que es una "labor necesaria"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 09:50:46

Washington D. C., Estados Unidos, a 15 de julio 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump destacó el “excelente trabajo” que, a su consideración, realiza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A través de un mensaje en su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense elogió a los agentes federales por realizar una “labor necesaria”.

En ese sentido, le pidió a los miembros de ICE que actúen de manera prudente e inteligente, porque la gente estadounidense los respeta.

"ICE, sean prudentes, justos e inteligentes, y vuelvan a hacer su trabajo tan importante. ¡Sigan registrando esas cifras positivas en la lucha contra el crimen! Recuerden que en Estados Unidos se les aprecia y respeta", aseguró.

Además, rechazó la suspensión temporal de los controles de tráfico organizados por la agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y volvió a arremeter contra Joe Biden por supuestamente permitir que “millones de personas” entraran ilegalmente a EEUU durante su Administración.

"Muchos eran delincuentes, y debemos expulsarlos. Para lograrlo, debemos ser fuertes, firmes e inteligentes, y no podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y eficaces del ICE para combatir el crimen: ¡los controles de tráfico! Si lo hacemos, estaremos jugando a favor de los delincuentes", advirtió el líder republicano en redes sociales.