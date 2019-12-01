Trump despliega más buques destructores y submarinos nucleares en aguas del Caribe

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 14:09:44

Washington D. C., Estados Unidos, a 26 de agosto 2025.- El gobierno de Estados Unidos desplegó otro buque de guerra destructor, así como un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear en las aguas del Mar Caribe cercanas a Venezuela, como parte de su estrategia de combate al crimen organizado de Latinoamérica.

Dos fuentes gubernamentales declararon al medio Reuters que se trata del crucero de misiles guiados USS Lake Erie y del vehículo marino sumergible USS Newport News.

Además, las fuentes anónimas detallaron que se espera que ambas unidades marinas lleguen al Caribe a inicios de la próxima semana.

Cabe señalar que hasta el momento, la Administración del presidente de Estados Unidos desplegó a los buques destructores USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale, con 4 mil 500 militares e infantes de Marina.