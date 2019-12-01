Trump demanda a la BBC por 10 mil millones de dólares; cadena asegura que se defenderá

Londres, Inglaterra, a 16 de diciembre 2025.- La cadena británica BBC, anunció que se defenderá de la demanda por difamación que interpuso en su contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la que reclama hasta 10 mil millones de dólares en reparaciones, por la edición engañosa del discurso que pronunció el 6 de enero de 2021, que daba la impresión de que él incitaba a la violencia en los disturbios del Capitolio.

“Como ya hemos aclarado, defenderemos nuestra causa. No haremos más comentarios sobre los procedimientos legales en curso”, indicó un portavoz de la corporación británica.

No obstante, según expertos, el comunicado del medio europeo no deja claro si significa que acudirá a los tribunales estadounidenses, algo que podría costarle millones de dólares.

Medios con conocimiento del tema indican que la demanda fue presentada en una corte federal de Florida y reclama hasta cinco mil millones de dólares en daños por difamación y violación de la ley de prácticas comerciales de Florida, aunque algunos medios duplican esta cifra hasta los 10 mil millones por considerar que son dos los cargos (uno por difamación y otro por prácticas comerciales irregulares).

El recurso legal del mandatario estadounidense se enfoca en el documental titulado “Trump: segunda oportunidad”, el cual fue emitido poco antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 y habría unido secciones separadas del discurso para sugerir que el mandatario iba a caminar con sus seguidores hacia el Capitolio y “luchar como demonios”.

Tras la controversia, la BBC reconoció que se trató de un “error de juicio” y pidió disculpas, pero dejó claro que no había una base legal para presentar una demanda por difamación.