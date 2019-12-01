Trump deja fuera a Canadá de la Junta de la Paz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 22:16:28

Washington, Estados Unidos, a 22 de enero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves que decidió retirar la invitación a Canadá para formar parte de la llamada Junta de la Paz, un organismo concebido como un mecanismo de coordinación internacional para la franja de Gaza.

El anuncio fue realizado a través de su red social Truth, donde describió al grupo como “la Junta de Líderes más prestigiosa jamás reunida”.

En la publicación, Trump dirigió un mensaje formal al primer ministro canadiense, Mark Carney, el cual fue firmado con su nombre y su cargo como presidente, y en el que únicamente notificó la decisión, sin precisar los motivos ni el alcance de la exclusión.

La medida se da después de que Carney, a su regreso a Canadá tras participar en el Foro Económico Mundial, respondiera a declaraciones hechas por Trump en Davos.

En ese contexto, el primer ministro afirmó: “Canadá no vive gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses”.