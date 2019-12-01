Trump defiende ingresos de negocios familiares ligados a criptomonedas y niega conflicto de interés

Washington, Estados Unidos, a 1 de julio de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a los señalamientos sobre un posible aprovechamiento de su cargo para obtener beneficios económicos, al asegurar que las ganancias generadas por los negocios de su familia relacionados con criptomonedas provienen de inversiones administradas de forma independiente y no de decisiones tomadas desde la presidencia.

Antes de abordar el nuevo avión Air Force One donado por Catar, el mandatario afirmó ante medios de comunicación que los rendimientos obtenidos obedecen al comportamiento favorable de los mercados financieros. "Todo el mundo está obteniendo beneficios", expresó, al tiempo que sostuvo que su patrimonio es administrado mediante fideicomisos ciegos, por lo que no interviene en el manejo directo de sus recursos.

Trump recordó que construyó gran parte de su fortuna antes de llegar a la Casa Blanca gracias a sus inversiones en el sector inmobiliario, aunque la información financiera más reciente revela que una parte importante de los ingresos reportados corresponde a proyectos vinculados con criptomonedas desarrollados en 2025, tras su regreso a la presidencia.

De acuerdo con la declaración financiera difundida por la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos, el mandatario obtuvo alrededor de 550 millones de dólares por su relación con World Liberty Financial (WLF), empresa creada en septiembre de 2024 por sus hijos y por el hijo del enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff.

El informe también detalla ingresos cercanos a los 635 millones de dólares derivados de un acuerdo de licencia relacionado con la criptomoneda $TRUMP, presentada poco antes de su toma de posesión en enero de 2025. A ello se suman recursos obtenidos por la venta de productos con su marca, entre ellos biblias y artículos promocionales.

Frente a las críticas, la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, sostuvo que ni el presidente ni su familia han incurrido en conflictos de interés y defendió las acciones de la administración para impulsar el crecimiento del mercado de activos digitales.

Estimaciones de la revista Forbes indican que la expansión de los negocios vinculados con criptomonedas ha sido uno de los principales factores detrás del incremento del patrimonio de Trump, que habría pasado de 2 mil 300 millones de dólares en 2024 a 6 mil 500 millones en 2026, en un contexto en el que su gobierno mantiene una política favorable a la desregulación del sector y busca consolidar a Estados Unidos como un actor clave en la industria de los activos digitales.