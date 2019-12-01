Trump declara que el conflicto bélico con Irán está "prácticamente" terminado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 09:00:27

Washington D. C., Estados Unidos, a 10 de noviembre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el conflicto bélico con Irán “está prácticamente” terminado en el plano militar.

Lo anterior lo declaró tras reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro y titular de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abderrahmán Al Thani, quien es uno de los principales mediadores.

Ante medios de comunicación en la sede presidencial, el mandatario estadounidense aseguró que la República Islámica está “militarmente, prácticamente acabada”, aunque advirtió que, de ser necesario, su país está preparado para atacar nuevamente.

Posteriormente, a través de sus redes sociales, el líder republicano aseguró que su reunión con el jeque catarí fue “excelente”.

Igualmente, dijo que los países del Medio Oriente “prefieren mantener el ‘statu quo'”, así como “la continuación del mayor bloqueo naval de la historia, sumado a la nueva “Operación Puerta de Hierro” (Operation Iron Gate)” para interrumpir las rutas de abastecimiento a Irán.