Trump decide prolongar el alto al fuego con Irán; seguirá el bloqueo contra puertos iraníes

Washington, Estados Unidos, a 21 de abril de 2026.- El gobierno de Estados Unidos decidió prolongar la tregua con Irán mientras avanzan las negociaciones diplomáticas, aunque mantendrá activas sus medidas de presión en la región. El presidente Donald Trump informó que esta decisión responde, en parte, a solicitudes del gobierno de Pakistán, en un intento por facilitar un acuerdo entre las partes involucradas.

A través de un mensaje difundido en su red social Truth Social, el mandatario señaló que ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses continuar con el bloqueo contra los puertos iraníes, al tiempo que instruyó a mantener un estado de alerta y preparación ante cualquier eventualidad.

Trump indicó que el alto el fuego se extenderá hasta que Irán presente una propuesta formal y concluyan las conversaciones, sin importar el resultado final. La medida, dijo, busca dar margen a una salida negociada en medio de un contexto de tensión persistente.

El presidente también argumentó que la decisión se tomó ante la falta de una postura unificada dentro del gobierno iraní, lo que ha complicado el diálogo. Añadió que la solicitud fue impulsada por el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, y el primer ministro Shehbaz Sharif, quienes pidieron frenar temporalmente las acciones militares mientras se construye una propuesta conjunta por parte de Irán.