Trump da ultimátum a Gaza para que responda a su plan de paz o "se desatará el infierno"

Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dio al grupo extremista que controla Gaza, hasta el próximo domingo 5 de octubre a las 18:00 horas de Washington D. C., para que dé una respuesta a su propuesta de paz o “se desatará un infierno como nunca antes se ha visto”.

“Se debe llegar a un acuerdo con Hamás antes de las seis (6) p.m., hora de Washington, D. C. ¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un infierno, como nadie ha visto antes, contra Hamás”, escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

En ese sentido, el líder republicano aseguró que, aunque Israel tiene rodeados a la mayoría de milicianos del grupo islamita, solo esperan su orden para acabarlos.

Pidió además a los habitantes de las áreas donde se encuentran esos miembros de Hamás a que “abandonen inmediatamente esta zona de muerte potencial hacia zonas más seguras en Gaza”.

Según el mensaje del presidente Trump en redes sociales, el acuerdo traerá la paz a la región después de 3 mil años y también “PERDONA LA VIDA DE TODOS LOS COMBATIENTES RESTANTES DE HAMAS. Les exijo por tanto que acepten el plan y que LIBEREN A TODOS LOS REHENES, INCLUYENDO LOS CUERPOS DE LOS MUERTOS, YA”, sentenció el jefe de Estado.