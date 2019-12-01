Trump critica elección del nuevo líder supremo de Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 07:58:17

Washington D. C., Estados Unidos, a 10 de marzo 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la elección de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de Irán y la calificó como “un gran error”.

“Creo que cometieron un gran error. No sé si durará. Creo que cometieron un error”, dijo en entrevista para la cadena NBC.

Cabe recordar que previamente, el mandatario estadounidense había calificado al hijo de Alí Jemeneí como un “peso ligero”, es decir, alguien sin carácter o sin importancia estratégica.

“Tendrá que obtener nuestra aprobación”, comentó el líder republicano en una entrevista con la cadena ABC News. “Si no la obtiene, no durará mucho”, advirtió el jefe de Estado.

Mojtaba Jameneí fue elegido como tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán para “evitar que el país quede sin liderazgo”. Durante su nombramiento, la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar más poderoso del país, expresó su lealtad.