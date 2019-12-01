Trump critica elección del nuevo líder supremo de Irán

Trump critica elección del nuevo líder supremo de Irán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 07:58:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 10 de marzo 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la elección de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de Irán y la calificó como “un gran error”.

“Creo que cometieron un gran error. No sé si durará. Creo que cometieron un error”, dijo en entrevista para la cadena NBC.

Cabe recordar que previamente, el mandatario estadounidense había calificado al hijo de Alí Jemeneí como un “peso ligero”, es decir, alguien sin carácter o sin importancia estratégica.

“Tendrá que obtener nuestra aprobación”, comentó el líder republicano en una entrevista con la cadena ABC News. “Si no la obtiene, no durará mucho”, advirtió el jefe de Estado.

Mojtaba Jameneí fue elegido como tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán para “evitar que el país quede sin liderazgo”. Durante su nombramiento, la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar más poderoso del país, expresó su lealtad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan fosa clandestina con cinco cuerpos y 11 restos humanos en Baja California Sur
Recuperan cuerpo de segundo trabajador atrapado en edificio colapsado Cuauhtémoc, CDMX
Hallan hombre ultimado en huerta de limón de Parácuaro, Michoacán
Ultiman a tiros a un joven en Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
Vinculan aportaciones a precampaña de Adán Augusto con empresario ligado a hermano de presunto líder criminal
Localizan fosa clandestina con cinco cuerpos y 11 restos humanos en Baja California Sur
Homicidios dolosos en México caen 44% desde la llegada de Claudia Sheinbaum al poder
Ultiman a niño de 5 años y hieren a una de 11, en ataque armado en Apodaca, Nuevo León
Comentarios