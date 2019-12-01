Trump crea su Junta de Paz y trabajará con la ONU, sin apoyo de líderes mundiales europeos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 14:18:51

Davos, Suiza, a 22 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó oficialmente su Junta de Paz, durante un evento en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.

Acompañado por más de 20 jefes de Estado, entre los que destacan Javier Milei y Santiago Peña, presidentes de Argentina y Paraguay, respectivamente, así como Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, el mandatario estadounidense firmó el acta de constitución del organismo, concebido inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales.

“El mundo es más rico, seguro y pacífico” que hace un año, aseveró el líder republicano, quien presumió y mostró una lista de conflictos que aseguró han terminado gracias a su intervención y se vanaglorió de que “ningún gobierno en la historia ha logrado un cambio tan radical en 12 meses”.

Además, criticó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero señaló que con su liderazgo y trabajo en conjunto se producirá “una cosa única en el mundo”.

Entre los asistentes al acto estuvieron algunos de los integrantes de la junta directiva del nuevo organismo, como el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente, Donald Trump.

Entre los países que han aceptado ser miembros de la Junta se encuentran Israel, Argentina y Egipto, mientras que otras naciones como Francia, Noruega y Suecia han rechazado la iniciativa.