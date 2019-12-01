Trump consultó a la IA antes de capturar a Maduro, revela revista Time

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 14:49:28

Washington D. C., Estados Unidos, a 2 de octubre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consultó a la inteligencia artificial Grok, desarrollado por una empresa perteneciente a Elon Musk, antes de lanzar el operativo que llevó a la captura del entonces mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Lo anterior lo reveló la revista Time, en un artículo en el que también mencionó que una fuente anónima le aseguró que, la “consulta” del líder republicano se llevó a cabo durante una reunión con el magnate sudafricano en la Casa Blanca.

Según el testigo presencial, la interacción del jefe de Estado con Grok duró horas, en las que le preguntó asuntos relacionados con su presidencia y su legado.

Posteriormente, al indagar sobre su estrategia anti narcotráfico contra embarcaciones venezolanas, el presidente Trump cuestionó ¿cómo reaccionarían los venezolanos? Si EEUU capturaba a Maduro.

En el texto de Time, se indicó que la IA respondió que el mandatario venezolano era un “dictador profundamente impopular” y que probablemente, muchos de los ciudadanos del país sudamericano celebrarían su caída.

Además, la fuente mencionada dijo que el día de la operación, tras ver la reacción de la mayoría de los venezolanos, el mandatario estadounidense resaltó la capacidad de Grok para predecir resultados.