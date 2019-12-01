Trump considera "emocionante" la posibilidad de reunirse con Kim Jong-un

Trump considera "emocionante" la posibilidad de reunirse con Kim Jong-un
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 12:49:51
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Washington D. C., Estados Unidos, a 13 de octubre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que es “emocionante” la posibilidad de reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, durante su gira de trabajo por Asia el próximo mes de noviembre.

Lo anterior lo declaró en conferencia de prensa desde la Casa Blanca, antes de su viaje a Shenzhen, China, donde se celebrará la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) entre el 18 y el 19 de noviembre.

Cabe recordar que en agosto pasado, el líder republicano ordenó reducir las grandes maniobras militares que ejecutan cada verano con Corea del Sur, acciones que Pionyang considera un ensayo para invadir su territorio.

Además, semanas atrás, el mandatario estadounidense presumió ser una de las pocas personas “en el mundo” que le agrada al líder del régimen norcoreano.

Según The Wall Street Journal (WSJ) el presidente Trump ha presionado a sus asesores para celebrar una nueva cumbre con Kim este otoño, algo que no se produce desde 2019.

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