Trump confirma que visitará Venezuela en el futuro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 14:29:49
Washington D. C., Estados Unidos, a 13 de febrero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que en un futuro visitará Venezuela, aunque dijo que aún no tenía una fecha establecida para el viaje.

Ante periodistas en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense reiteró que visitará el país sudamericano.

Asimismo, el líder republicano comentó que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, realiza un “muy buen trabajo” y mencionó que su administración revisa su labor.

Lo anterior lo declaró antes de partir a una base militar en Carolina del Norte, donde se reunirá con miembros de las fuerzas especiales estadounidenses que participaron en la operación que terminó con la captura en enero del presidente venezolano, Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Por otra parte, celebró el marco acordado con Caracas para reabrir el mercado de producción de crudo venezolano a petroleras extranjeras bajo el estricto control de Washington.

“El petróleo está saliendo, y otras naciones están pagando mucho dinero por él, y nosotros nos encargamos de ello. Lo estamos refinando, y somos los únicos con la capacidad de refinar”, explicó el jefe de Estado.

