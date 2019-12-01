Trump condiciona a la OTAN para imponer sanciones a Rusia

Trump condiciona a la OTAN para imponer sanciones a Rusia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 11:19:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 13 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump impuso una condición a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), para imponer nuevas sanciones a Rusia, por su invasión a Ucrania.

De acuerdo con información oficial, el mandatario estadounidense solicitó a las naciones miembro de la alianza militar que dejen de comprar petróleo ruso.

"Estoy listo para aplicar sanciones significativas contra Rusia cuando todos los países de la OTAN acuerden, y comiencen, a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN PAREN DE COMPRAR PETRÓLEO A RUSIA", afirmó el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.

En ese sentido, el jefe de Estado consideró “impactante” que la OTAN aun compre petróleo ruso.

De igual forma, a manera de sugerencia, el líder republicano dijo a los países aliados que deberían aumentar del 50 al 100 por ciento los aranceles a China para presionar en favor de un fin de la guerra en Ucrania.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Capturan a tres extranjeros por robo de más de un millón de pesos en casas de Mérida
Fiscalía General del Estado investiga mensajes del Ejército Purépecha de Liberación Michoacana
Pobladores de Indaparapeo localizan cuerpo desmembrado y cartulina con mensaje, a metros de la carretera Morelia - Maravatío, Michoacán
Caen 3 personas por homicidio de joven en Chiapas; habrían simulado secuestro de la víctima
Más información de la categoria
Tras cuatro décadas en la política, familia de Manuel Espino recauda dinero para pagar cuentas millonarias de hospital
Con captura de mano derecha de Adán Augusto López, Paraguay le cierra la puerta al crimen, asegura su Presidente: Califica a Bermúdez Requena como uno de los capos más buscados de México 
Cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalpa sube a 11; investigan causas de la tragedia
Sheinbaum niega presencia de la CIA en México; califica de "falsos" los rumores
Comentarios