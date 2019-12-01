Trump condiciona a la OTAN para imponer sanciones a Rusia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 11:19:08

Washington D. C., Estados Unidos, a 13 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump impuso una condición a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), para imponer nuevas sanciones a Rusia, por su invasión a Ucrania.

De acuerdo con información oficial, el mandatario estadounidense solicitó a las naciones miembro de la alianza militar que dejen de comprar petróleo ruso.

"Estoy listo para aplicar sanciones significativas contra Rusia cuando todos los países de la OTAN acuerden, y comiencen, a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN PAREN DE COMPRAR PETRÓLEO A RUSIA", afirmó el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.

En ese sentido, el jefe de Estado consideró “impactante” que la OTAN aun compre petróleo ruso.

De igual forma, a manera de sugerencia, el líder republicano dijo a los países aliados que deberían aumentar del 50 al 100 por ciento los aranceles a China para presionar en favor de un fin de la guerra en Ucrania.