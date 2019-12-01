Evitan tragedia en el Centro de Morelia, Michoacán, tras fuga de gas en una cocina económica

Evitan tragedia en el Centro de Morelia, Michoacán, tras fuga de gas en una cocina económica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 22:36:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Mich., a 8 de noviembre de 2025.- Una posible tragedia fue evitada la noche de este sábado luego de que elementos de Bomberos de Protección Civil Estatal controlaran una peligrosa fuga de gas registrada en una cocina económica ubicada en pleno corazón de Morelia.

El incidente se reportó alrededor de las 21:00 horas, cuando varios vecinos y transeúntes alertaron al número de emergencias sobre un fuerte olor a gas proveniente de un local en la calle Vicente Santa María.

Ante el inminente riesgo de explosión, personal de bomberos se desplazó de inmediato al sitio, acordonando el área para evitar que curiosos se acercaran. 

Al ingresar al establecimiento, localizaron un cilindro de gas con una fuga activa en la base, producto de la corrosión del tanque.

Gracias a la rápida intervención de los rescatistas, el tanque fue retirado con éxito y trasladado a un área segura, evitando así un siniestro que pudo haber causado graves daños en una de las zonas más concurridas del centro histórico.

No se registraron personas lesionadas ni afectaciones mayores al inmueble, aunque las autoridades reiteraron el llamado a los propietarios de negocios a revisar periódicamente sus instalaciones de gas y sustituir los cilindros que presenten señales de deterioro.

El hecho generó expectación entre los vecinos, quienes reconocieron la rápida respuesta de los bomberos y recordaron que, en una zona con tanto flujo de personas, cualquier chispa podría haber tenido consecuencias fatales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Golpe al crimen en Huetamo, Michoacán: decomisan flotilla, arsenal con ametralladora calibre 50 y más de 300 kilos de estupefaciente sintético
Evitan tragedia en el Centro de Morelia, Michoacán, tras fuga de gas en una cocina económica
Incendio en vivienda de Morelia deja sólo daños materiales
Mortal choque en Paseo de la República en Querétaro
Más información de la categoria
Golpe al crimen en Huetamo, Michoacán: decomisan flotilla, arsenal con ametralladora calibre 50 y más de 300 kilos de estupefaciente sintético
Niegan amparo al periodista Alejandro “N”; continuará tras las rejas por presunto abuso contra la hija de su pareja en Michoacán
Tornado en sur de Brasil deja al menos 5 muertos y más de 400 heridos; destruye 80% de la ciudad
Marcha por la paz en honor a Carlos Manzo fue una lección de civismo
Comentarios