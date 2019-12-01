Evitan tragedia en el Centro de Morelia, Michoacán, tras fuga de gas en una cocina económica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 22:36:26

Morelia, Mich., a 8 de noviembre de 2025.- Una posible tragedia fue evitada la noche de este sábado luego de que elementos de Bomberos de Protección Civil Estatal controlaran una peligrosa fuga de gas registrada en una cocina económica ubicada en pleno corazón de Morelia.

El incidente se reportó alrededor de las 21:00 horas, cuando varios vecinos y transeúntes alertaron al número de emergencias sobre un fuerte olor a gas proveniente de un local en la calle Vicente Santa María.

Ante el inminente riesgo de explosión, personal de bomberos se desplazó de inmediato al sitio, acordonando el área para evitar que curiosos se acercaran.

Al ingresar al establecimiento, localizaron un cilindro de gas con una fuga activa en la base, producto de la corrosión del tanque.

Gracias a la rápida intervención de los rescatistas, el tanque fue retirado con éxito y trasladado a un área segura, evitando así un siniestro que pudo haber causado graves daños en una de las zonas más concurridas del centro histórico.

No se registraron personas lesionadas ni afectaciones mayores al inmueble, aunque las autoridades reiteraron el llamado a los propietarios de negocios a revisar periódicamente sus instalaciones de gas y sustituir los cilindros que presenten señales de deterioro.

El hecho generó expectación entre los vecinos, quienes reconocieron la rápida respuesta de los bomberos y recordaron que, en una zona con tanto flujo de personas, cualquier chispa podría haber tenido consecuencias fatales.