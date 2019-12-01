Trump celebra posible acuerdo de paz entre Israel y Gaza

Trump celebra posible acuerdo de paz entre Israel y Gaza
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 11:46:00
Washington D. C., Estados Unidos, a 4 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró que Israel y el grupo que controla Gaza, están ante la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz, luego de que los extremistas accedieron a liberar a todos los rehenes bajo su control, ya sea vivos o muertos.

A través de un mensaje publicado por las redes sociales de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense aseguró que “todos recibirán un trato justo” y adelantó que las negociaciones están cerca de empezar.

Asimismo, el líder republicano agradeció todo el apoyo internacional.

“En muchos sentidos, esto no tiene precedentes (…) todos estaban unidos en el deseo de que esta guerra terminara por el bien de Oriente Medio y estamos cerca de lograrlo”, agregó el jefe de Estado.

La reacción del mandatario llegó después del comunicado oficial del grupo islamista Hamás, donde acepta liberar rehenes para iniciar negociaciones, razón por la cual Trump pidió a Israel frenar los bombardeos a Gaza.

