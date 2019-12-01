Trump celebra alto al fuego entre Tailandia y Camboya; llama a Estados Unidos la nueva "ONU"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 10:02:21
Washington, Estados Unidos, 28 de diciembre del 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este domingo el acuerdo de alto al fuego alcanzado entre Tailandia y Camboya, luego de varias semanas de tensión y enfrentamientos armados en la frontera que comparten ambos países del sudeste asiático.

A través de su red social Truth Social, Trump felicitó públicamente a los gobiernos de Bangkok y Nom Pen por aceptar frenar las hostilidades, y atribuyó a Washington un rol central en la negociación que permitió desactivar el conflicto.

El mandatario afirmó que Estados Unidos actuó como una “verdadera ONU” al intervenir para facilitar el diálogo entre las dos naciones vecinas.

El alto al fuego, que busca poner fin a los recientes choques militares registrados en puntos estratégicos de la frontera y que derivaron en el desplazamiento de familias de localidades cercanas, fue recibido con cautela por organismos internacionales y organizaciones humanitarias, que pidieron garantizar el cumplimiento del acuerdo.

Por su parte, Trump aseguró que su gobierno continuará respaldando los esfuerzos para mantener la estabilidad en la región y evitar una nueva escalada.

