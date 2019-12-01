Trump cancela nueva oleada de ataques contra Venezuela; asegura que fue por "buena cooperación"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 09:49:54

Washington D. C., Estados Unidos, a 9 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump reveló que decidió cancelar la segunda ola de ataques que tenía “inicialmente prevista” contra Venezuela, dada la “buena cooperación” del país sudamericano.

En un mensaje que publicó en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense explicó que por el momento, la segunda serie de ataques parece “innecesaria”.

“Gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques, prevista inicialmente, que parece innecesaria. Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad”, precisó.

“Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su ‘búsqueda de la paz’. Este es un gesto muy importante e inteligente”, señaló el líder republicano en su mensaje.

Asimismo, agregó que tanto la Unión Americana como Venezuela “están trabajando conjuntamente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas”.