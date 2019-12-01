Asegura Donald Trump que EU no necesita productos de México y Canadá

Asegura Donald Trump que EU no necesita productos de México y Canadá
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 20:02:30
Washington, Estados Unidos, a 13 de enero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó este martes la importancia de una eventual renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al asegurar que su país “no necesita” bienes producidos por sus socios comerciales.

“Ni siquiera pienso en el T-MEC. O sea, quiero que a Canadá y México les vaya bien. Pero el problema es que no necesitamos sus productos”, expresó ante medios de comunicación durante una visita a una planta de Ford en Detroit, Michigan.

El mandatario reiteró su postura a favor de fortalecer la producción nacional y sostuvo que la industria estadounidense debe fabricar sus propios bienes. “No necesitamos autos hechos en Canadá. No necesitamos autos hechos en México. Queremos fabricarlos aquí. Y eso es lo que está pasando: todos se están mudando aquí desde Canadá, México, Japón, Alemania, de todo el mundo”, añadió.

Las declaraciones se dan en un contexto de tensiones comerciales derivadas de su política arancelaria. En diciembre pasado, Trump adelantó que contempla dejar que el T-MEC expire en 2026 para negociar un nuevo acuerdo con México y Canadá.

El T-MEC fue pactado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020, sustituyendo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual el republicano calificó en su momento como desfavorable para Estados Unidos.

De acuerdo con el propio tratado, los tres países deberán revisarlo en 2026 y decidir si se prorroga, una opción que actualmente cuenta con el respaldo de los gobiernos de México y Canadá.

