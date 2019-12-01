Trump califica conflicto en Medio Oriente como "una pequeña intervención" a punto de terminar

Trump califica conflicto en Medio Oriente como "una pequeña intervención" a punto de terminar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 08:58:11
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Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de abril 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el conflicto bélico con Irán como una “pequeña intervención”, al afirmar que se trató de una operación necesaria para impedir que el país desarrollara un arma nuclear, y reiteró que está por terminar.

Lo anterior lo declaró durante un evento en un hotel de la ciudad de Las Vegas, en el cual se centró en la promoción de sus políticas económicas como la eliminación de impuestos sobre propinas.

Igualmente, volvió a defender la operación en Teherán, al afirmar que de no hacerlo, la República Islámica ahora “tendría armas nucleares”.

Cabe señalar que previamente, el líder republicano anunció un cese al fuego entre Líbano e Israel de 10 días, tras “excelentes” llamadas telefónicas con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun.

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