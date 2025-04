Trump busca presentar a Kilmar Abrego García como un “monstruo” para justificar la errónea deportación

Maryland, Estados Unidos, a 18 de abril de 2025.- Aunque el Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenado su retorno a suelo estadounidense de Kilmar Ábrego García, la administración de Donald Trump ignoró la disposición y ahora busca retratarlo como un monstruo.

Recordar que Kilmar Ábrego García es un migrante salvadoreño que fue deportado por error desde Estados Unidos, a pesar de que tenía una orden judicial que le protegía

No obstante, Kilmar Abrego tiene aliados, como el senador demócrata Chris Van Hollen, que logró reunirse con él este jueves en El Salvador, además de que la ex secretaria de Estado en la era de Obama y antigua aspirante a la presidencia, Hillary Clinton, solicitó en redes a los “estadounidenses de conciencia” manifestarse contra la deportación del salvadoreño porque además, “si pueden enviar a Kilmar Abrego García a una prisión extranjera, sin acusarle de ningún delito y sin juicio, pueden hacerlo con cualquiera”, advirtió.

Pero también lo ensombrecen poderosos enemigos, como el gobierno trumpista, que ha publicado documentos para justificar la deportación de Abrego García, pese a inicialmente el propio Gobierno gringo admitió que fue un “error administrativo”.

Entonces, entre los archivos difundidos por el Departamento de Justicia se encuentra un expediente policial de Maryland en el que se muestra que agentes evaluaron a Ábrego García como integrante de la MS-13 y lo arrestaron en 2019.

En el expediente, titulado “hoja de entrevista de campo de pandillas”, con fecha de 28 de marzo de 2019, el Departamento de Policía del Condado de Prince George lo abordó por merodear en un estacionamiento de Home Depot en Hyattsville (Maryland). Abrego alegó que estaba allí buscando trabajo de obrero.

Además, Ábrego García no tenía antecedentes penales, lo que también está en el informe, al tiempo en que abogados y familia han negado que el salvadoreño de 29 años sea integrante de una banda criminal. Además, él ya tenía residencia en Estados Unidos desde hace 13 años.

El salvadoreño emigró a Estados Unidos de formar irregular en 2012 para escapar de las bandas, cuando tenía 16 años. Con la orden del magistrado, pudo permanecer en Estados Unidos y recibir un permiso de trabajo.

No tuvo más problemas con las autoridades de inmigración hasta ahora en 2025, que fue detenido por agentes del ICE y, tres días después, puesto en un vuelo de vuelta a El Salvador a la megaprisión construida por el presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, denunciada por sus malas condiciones y la violación de derechos humanos.

Nayib Bukele no quiere liberarlo y la administración de Trump alega que no puede hacer nada, pero al poder judicial gringo no le convencen los argumentos del Gobierno ejecutivo. De hecho, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito de Estados Unidos señaló que el presidente está “afirmando un derecho a esconder a residentes de este país en prisiones extranjeras sin la semblanza del debido proceso que es la base de nuestro orden constitucional”.

La jueza a cargo del caso, Paula Xinis, exigió al Gobierno que en las próximas dos semanas de información y pruebas sobre lo que ha hecho —o no ha hecho— para llevar a Ábrego García de vuelta. A la vez, otro juez federal, James Boasberg, de Washington, amenazó con declarar en desacato a la Administración Trump por desobedecer voluntariamente una orden del 15 de marzo para detener los vuelos de deportación a El Salvador, en los que viajaba Abrego García.

Además, pese a que el Departamento de Seguridad Nacional intenta señalarlo como un hombre peligroso y violento con su familia, la propia esposa de Ábrego García lo defiende en estos términos “Kilmar siempre ha sido un compañero y un padre cariñoso, y seguiré estando a su lado y exigiendo justicia para él”.