Trump asegura que un plan de paz definitivo está "más cerca", tras reunión con Zelenski

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 08:57:34

Palm Beach, Florida, Estados Unidos, a 29 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que un acuerdo de paz en Ucrania está muy cerca, tras reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

En rueda de prensa desde su residencia de Mar-a-Lago, el mandatario estadounidense reveló que el encuentro duró más de tres horas y contó con la participación virtual de varios líderes europeos.

Asimismo, el líder republicano adelantó que las partes acordaron reunirse “en las próximas semanas” para “finalizar los aspectos conversados”, pero no dio detalles de dónde o cuándo exactamente tendría lugar ese encuentro.

“Tenemos grandes acuerdos sobre el plan (de paz) de 20 puntos, creo que está un 90% acordado”, indicó Zelenski, en la conferencia de prensa conjunta.

“Podemos decir que estamos en el 95 %, pero no me gusta hablar de porcentajes. Pienso que estamos avanzando muy bien. Estamos muy cerca. Hay uno o dos problemas espinosos, muy duros, pero creo que vamos muy bien. Hemos hecho muchos progresos hoy y durante el último mes”, aseguró Trump.

Cabe mencionar que en la previa, el gobierno de Rusia rechazó un primer borrador que incluía un pacto de no agresión con Rusia y garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania similares a las de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).