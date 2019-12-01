Trump asegura que régimen de Irán quiere pactar pero lo niega por "miedo"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 08:19:37

Washington D. C., Estados Unidos, a 26 de marzo 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán busca llegar a un acuerdo, sin embargo, lo niega por temor a “ser asesinados por su propia gente”.

Además, durante la cena anual del Comité Nacional Republicano del Congreso, que se celebró en la estación Union Station de Washington, consideró que el régimen de los ayatolás también teme ser “asesinado” por su el Ejército de EEUU.

Cabe señalar que las declaraciones del líder republicano surgen espués de que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchí, afirmara que el intercambio de mensajes con Washington por medio de mediadores “no significa negociaciones con Estados Unidos”.

En la previa, la República Islámica rechazó una propuesta de 15 puntos que la Unión Americana presentó para acabar con la guerra por considerarla excesiva.

Teherán busca colocar en la mesa sus propias condiciones, que incluyen que se reconozca que tienen soberanía sobre el estrecho de Ormuz y que se reparen los daños en la infraestructura de su país.

Por otra parte, el jefe de Estado se quejó de la cobertura mediática de la guerra debido a que se han publicado diferentes reportes y análisis que cuestionan su visión triunfalista sobre el conflicto que se ha extendido por casi un mes.