Trump asegura que no se llegó a un acuerdo sobre Ucrania, pero si se logró avanzar en varios puntos importantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 18:28:35
Anchorage, Alaska, a 15 de agosto de 2025.- Tras la reunión que mantuvo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el mandatario estadounidense aseguró que, no se llegó a un acuerdo sobre Ucrania, pero sí que se logró avanzar en un par de puntos importantes, por lo que calificó la reunión como demasiado productiva.

"Hubo muchos, muchos puntos en los que estuvimos de acuerdo… diría que aún no hemos logrado un par de puntos importantes, pero sí hemos avanzado. Así que no hay acuerdo hasta que lo haya", comentó Trump durante la rueda de prensa.

A pesar de que el primer objetivo de Trump era lograr un alto al fuego, no consideró que la reunión no fuera productiva, y comentó que dejaría que Ucrania decidiera sobre cualquier probable concesión de su territorio, por su parte, el mandatario ruso, Vladimir Putin, indicó que espera que Ucrania y sus aliados Europeos, aceptaran los resultados de la negociación entre Estados Unidos y Rusia, advirtiéndoles que no intervinieran en los avances de dicha reunión.

"No estoy aquí para negociar por Ucrania, estoy aquí para sentarlos a la mesa… quiero ver un alto el fuego rápidamente... No voy a estar contento si no es hoy ... Quiero que cese la matanza", concluyó Trump.

 

