Trump asegura que México no puede combatir a los grupos delictivos y advierte que aumentará la ofensiva de EU

Washington, Estados Unidos, a 15 de octubre de 2026.- El presidente estadounidense Donald Trump volvió a cuestionar la estrategia de seguridad de México y aseguró que el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum carece de capacidad para derrotar a los grupos del narcotráfico. Además, advirtió que las acciones de su administración contra estas organizaciones se intensificarán en territorio terrestre.

Durante declaraciones realizadas este jueves desde la Casa Blanca, el mandatario insistió en que los cárteles ejercen el control del país, aunque reconoció que su gobierno mantiene colaboración con las autoridades mexicanas en materia de seguridad.

Trump sostuvo que Estados Unidos conoce las ubicaciones de integrantes de estas organizaciones criminales y afirmó que la presión contra ellas aumentará. También señaló que los grupos delictivos tienen un plazo para rendirse, sin precisar cuánto tiempo les habría concedido.

El presidente estadounidense presumió los resultados de las operaciones contra presuntas embarcaciones utilizadas para transportar drogas y afirmó que su gobierno todavía no ha desplegado toda su capacidad para combatir a los cárteles por tierra.

Las declaraciones mantienen la presión de Washington sobre el gobierno mexicano, en medio de las diferencias entre ambos países respecto a la manera de enfrentar al crimen organizado y el alcance de una posible intervención estadounidense.

Asimismo, Claudia Sheinbaum ha defendido la capacidad de las instituciones mexicanas para combatir a estos grupos y sostenido que la cooperación bilateral debe realizarse con respeto a la soberanía nacional. La mandataria también ha rechazado los señalamientos de que los cárteles controlen al Estado mexicano y ha destacado la coordinación entre ambos gobiernos en materia de seguridad.