Trump asegura que EEUU controla totalmente Venezuela y 50% del petróleo a nivel global

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 12:48:41

Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de noviembre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que su país tiene “control total” sobre Venezuela, así como del 50 por ciento del “petróleo mundial”.

Lo anterior lo declaró en dos entrevistas para la cadena conservadora Fox News, previo al inicio de las elecciones intermedias, en las que se juega el control del Congreso.

En un encuentro con el presentador Sena Hannity, el mandatario estadounidense reiteró que Washington controla Caracas y tiene representantes nacionales en la nación sudamericana.

En ese sentido, presumió que, al juntar las reservas petroleras de ambos países se supera el 50 por ciento del crudo total del mundo.

“Ahora tenemos más que Arabia Saudí, Rusia y el siguiente país más grande juntos”, resaltó el jefe de Estado, sin presentar pruebas.