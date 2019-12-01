Trump arremete contra la UE; los llama "países en decadencia liderados por débiles"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 13:17:11

Washington D. C., Estados Unidos, a 9 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a la Unión Europea (UE) como un grupo de países “en decadencia” liderados por personas “débiles”.

Lo anterior lo declaró el mandatario estadounidense en una entrevista con el medio estadounidense, Politico, en la que aseguró que Europa “no sabe qué hacer”.

“Creo que son débiles. Pero también creo que quieren ser tan políticamente correctos que no saben qué hacer. Europa no sabe qué hacer”, aseveró el líder republicano.

De igual forma, acusó a los líderes europeos de hablar y no producir resultados en lo que se refiere a la guerra entre Rusia y Ucrania.

“No están haciendo un buen trabajo. Europa no está haciendo un buen trabajo en muchos aspectos”, agregó el jefe de Estado.

En ese sentido, el presidente Trump indicó que si homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky “va a tener que espabilarse y empezar a aceptar las cosas”.