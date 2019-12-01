Trump arremete contra Francia por no colaborar en Medio Oriente: "EEUU lo recordará", advierte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 09:20:10

Washington D. C., Estados Unidos, a 31 de marzo 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió a Francia por “no colaborar lo suficiente” en la ofensiva militar contra Irán y prohibir el sobrevuelo de aviones castrenses por el espacio aéreo francés.

"Francia no permitió que aviones con destino a Israel, cargados de suministros militares, sobrevolaran el territorio francés. ¡Francia ha sido MUY POCO COLABORADORA con respecto al 'Carnicero de Irán', quien ha sido eliminado con éxito!", expresó el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

Además, el líder republicano aseguró que “¡¡¡Estados Unidos lo RECORDARÁ!!!".

De igual forma, en una publicación anterior, el jefe de Estado pidió a los países aliados que se han negado a unirse a su ofensiva militar contra Irán, entre ellos el Reino Unido, que actúen con "coraje" y "tomen" el estrecho de Ormuz porque "lo más complicado ya está hecho" y agregó “vayan por su petróleo”.

Cabe recordar que en semanas anteriores, el presidente Trump aseveró que EEUU no tiene ningún interés en reabrir el estrecho de Ormuz, por lo que manifestó que son los países afectados los que tendrán que luchar para liberar la vía marítima.

"(El resto de los países) tienen que aprender a luchar solos. Estados Unidos no va a estar ahí para ayudarles más, del mismo modo que no estuvieron disponibles cuando los necesitamos nosotros", lamentó Trump.