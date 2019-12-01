Trump arremete contra aliados; asegura no necesitar "a nadie" para abrir el estrecho de Ormuz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 14:50:39

Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de marzo 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país "no necesita la ayuda de nadie" para reabrir militarmente el estrecho de Ormuz.

"Ante el hecho de que hemos tenido tanto éxito militar, ya no 'necesitamos' ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN: ¡NUNCA LA NECESITAMOS!", aseveró el jefe de Estado.

Lo anterior lo declaró en un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, en donde recalcó que ni siquiera requiere del apoyo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), un órgano militar que le informó que no tiene interés en la guerra en Medio Oriente.

"La mayoría de nuestros 'aliados' de la OTAN nos ha informado que no quieren involucrarse en nuestra operación militar contra el régimen terrorista de Irán", afirmó el líder republicano.

En reiteradas ocasiones, el presidente Trump comentó que sería beneficioso que más países se vieran involucrados militarmente en la apertura del pasaje por el que circula el 20 por ciento del petróleo del mundo, sin obtener una respuesta positiva.