Trump anuncia nuevas reglas de eficiencia de combustible para vehículos en EU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2026 a las 20:42:38

Washington, Estados Unidos, a 27 de septiembre de 2026.- La industria automotriz estadunidense se prepara para un cambio en las reglas de eficiencia de combustible, luego de que el presidente Donald Trump anunciara la aprobación de nuevas disposiciones que modifican las políticas impulsadas durante la administración de Joe Biden.

El mandatario aseguró que las nuevas normas buscan reducir los costos asociados con la fabricación de vehículos y favorecer a los consumidores mediante precios más bajos. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer los detalles técnicos de las modificaciones ni la fecha en que comenzarán a aplicarse.

Trump sostuvo que las medidas permitirán a los fabricantes producir vehículos con motores de combustión sin las exigencias que, de acuerdo con su administración, favorecían la transición hacia los automóviles eléctricos durante el gobierno anterior.

A través de redes sociales, el presidente estadunidense también afirmó que las nuevas disposiciones beneficiarán a los trabajadores del sector automotriz y permitirán reducir el gasto de las familias al momento de adquirir un vehículo nuevo.

Asimismo, señaló que las empresas automotrices han manifestado su interés por incrementar la producción en Estados Unidos y aseguró que su gobierno mantiene inversiones superiores a 100 mil millones de dólares destinadas al sector.

Las autoridades estadunidenses prevén ofrecer mayores detalles sobre las nuevas reglas en los próximos días, mientras continúa el debate sobre el rumbo de la industria automotriz y el papel que tendrán los vehículos eléctricos en el mercado nacional.