Trump anuncia el fin de la tregua con Irán; llama “basura” al régimen de ayatolás

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 11:05:04

Ankara, Turquía, a 8 de julio 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció el fin de la tregua con Irán, y aseguró que ya no tiene interés en negociar con ellos porque sus líderes son “una basura”.

Además, en conferencia de prensa desde Ankara, Turquía, y en compañía de Mark Rutte, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el mandatario estadounidense aseguró que si la República Islámica tuviera un arma nuclear la usaría.

"Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, lo usarían", aseguró ante medios de comunicación.

Por otra parte, el líder republicano acusó al régimen de los ayatolás de matar a más de 54 mil personas que se oponen a su gobierno.

"Cuando te preguntas por qué (los manifestantes) no se han hecho con el poder, es porque están muertos. Los han matado. Nadie se hará con el poder. No tienen fusiles, y el otro bando tiene metralletas y los matan", dijo el presidente Trump.